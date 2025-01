Há 2h e 25min

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) diz a Gaspar (Nuno Lopes) que não consegue esquecer que Eva (Margarida Corceiro) quase morreu por estar a fugir com ele, não havendo futuro para eles juntos. Leonor sai do posto com Becas (Rita Loureiro) e Gustavo (Nuno Pardal), e desaba a chorar. Gaspar está desolado e impotente a pensar em Leonor.