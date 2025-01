Há 2h e 45min

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) indica a Miguel (Diogo Infante) que volta com ele e Eva (Margarida Corceiro) para Lisboa, se ele retirar a queixa de tentativa de homicídio a Gaspar (Nuno Lopes). Acusa-o de ter ido ter com eles, para matar Gaspar, por querer ficar com a herança dele.