Leonor apanha Alba em flagrante: «Eu sei que foste tu»

Há 1h e 14min

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) guarda tensa que Dália chegue ao jardim. Vemos agora que é Miro (Pedro Hossi) quem seguiu Alba, mas fica em pânico ao ver Leonor (Dalila Carmo), percebendo que aquilo foi uma armadilha para Alba. Alba prepara-se para pôr o saco com dinheiro no caixote. Recebe uma chamada de Miro, mas rejeita-a. Miro aproxima-se de Alba, mas já não consegue que ela fuja dali. Alba olha atónita para Leonor a aproximar-se, com Leonor a assumir que aquilo foi um plano para a desmascarar por ela lhe ter feito perder o bebé. Leonor diz à irmã que não pretende denunciá-la à polícia, mas sim falar com ela.