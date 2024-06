Leonor deixou de trabalhar quando se casou, apaixonou-se por outro homem e agora exige pensão. Ex-marido contesta

Há 3h e 59min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «À vontade, não é à vontadinha». Recebemos Leonor Duarte e Daniel Smith. Daniel é um empresário estrangeiro que adquiriu a nacionalidade portuguesa no ano 2000, altura em que veio exercer a sua profissão junto de um clube de futebol da segunda divisão. Há cerca de 10 anos conheceu a Leonor com quem veio a casar em 2019 num regime de comunhão de adquiridos. No desenrolar da relação e dada a diferença de idades assumiram vários pressupostos para esta relação. Ouvimos ambas as partes com todos os pormenores deste caso.