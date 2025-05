Há 56 min

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) sorri a confirmar a Miro (Pedro Hossi) que Lukenia (Rita Cruz) ficou em fúria por ela agora ser consultora de Manuel (Ângelo Torres). Leonor (Dalila Carmo) conta a Alba ir viver com Gaspar (Nuno Lopes), não querendo perder agora a hipótese de ser feliz com ele. Alba abraça-a a desejar-lhe toda a sorte do mundo.