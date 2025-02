Leonor fica incrédula com palavras de Gaspar: «O que é que tu estás a dizer?»

Há 1h e 30min

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) assevera a Leonor (Dalila Carmo) que esteve sempre do seu lado e nunca a prejudicou em nada, não tendo sido ela quem revelou a sua gravidez. Leonor diz não querer discutir, estando muito triste com o fim daquele sonho de ter um filho com Gaspar. Este liga para Leonor, que fica em choque por ele a acusar de nunca ter querido ter aquele bebé, desligando-lhe a chamada na cara.