Letícia é surpreendida com presente especial que pode mudar a sua vida

Há 47 min

No «Dois às 10», recordamos a participação da Letícia, da mãe e da irmã no “Dois às 10”, no dia 8 de janeiro de 2024. No programa, a família falou da necessidade de uma cadeira de rodas especial para que Letícia possa estar segura na escola e em casa e não se magoar em caso de crise. O Cláudio fez um apelo para que, quem tivesse este equipamento, emprestasse e ajudasse esta família. A “Ortopedia.pt” ofereceu uma cadeira de rodas especial, com colete e tudo, para a Letícia estar segura em casa e na escola e nós acompanhámos tudo.