14 fev, 22:47

Em «Quero é Viver», Gabriel (Thiago Rodrigues), Natália (Fernanda Serrano) e Rita (Margarida Corceiro) ficam chocados por Lia a contar que Teresa também se envolveu com Frederico (Diogo Infante) em troca de subir as notas. Natália recrimina-se por nunca ter percebido que Frederico andava a fazer com as suas alunas da faculdade e Gabriel promete-lhe que Frederico vai acabar por pagar pelos seus crimes.