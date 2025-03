Libertação do «Violador de Telheiras» gera controvérsia e receios - Vera de Melo: «É um dia triste para a justiça»

Hoje às 12:50

No «Dois às 10», a discussão sobre a libertação do 'Violador de Telheiras' acende o debate sobre a justiça e a segurança. A discordância entre o juiz e o Ministério Público é evidente, com este último a recorrer da decisão, defendendo o interesse dos cidadãos. «Eu não concordo com a saída precária, portanto eu vou recorrer da decisão deste juiz», afirmou, sublinhando a sua preocupação com a segurança da população. A comparação com o sistema dos EUA, onde existe a figura do agente de liberdade condicional, ausente em Portugal, levanta questões sobre o acompanhamento dos condenados após a libertação. Cristina Ferreira expressa a sua apreensão relativamente ao impacto da libertação nas vítimas, relembrando a gravidade dos crimes cometidos. A questão central é se a sociedade está preparada para reintegrar alguém com um histórico tão pesado, e se as vítimas podem sentir-se seguras. A discussão no programa lança luz sobre as falhas do sistema e a necessidade de proteger as vítimas e a comunidade.