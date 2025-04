Hoje às 14:40

No Goucha, conversamos com a atriz Lídia Franco, um dos nomes maiores da arte em Portugal. A atriz de 81 anos fala do seu lado mais pessoal e da relação com o marido, com quem está há mais de 30 anos. Admite que a diferença de idades nunca foi um impedimento, mas que ouviu comentários contrários.