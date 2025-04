Há 3h e 40min

No Goucha, conversamos com a atriz Lídia Franco, um dos nomes maiores da arte em Portugal. A atriz de 81 anos recorda a paixão pela dança e o fascínio que tinha ao ver Eusébio jogar, fazendo-lhe relembrar um bailarino. Mais tarde, encontrou-se com o já falecido futebolista e conta algo inédito.