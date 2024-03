Lígia: «Eu e o meu marido é amor até ao fim da nossa vida!»

Há 1h e 5min

No «Dois às 10», conhecemos a história de amor de Lígia e Francisco. Lígia explica que em toda a vida só beijou o marido e já passaram 69 anos. Conta que foi amor à primeira vista e Francisco complementa a dizer que ela é a mulher da sua vida. Nunca se aborreceram um do outro, até porque Lígia diz não encontrar defeitos nele. Começaram a namorar aos 17 anos, à porta de casa da Lígia, namoraram 7 anos e só depois é que casaram. E, quando se casaram, já Francisco andava no cinema ambulante. Os dois percorreram o país. Lígia recorda que, no início dormiam no carro, ela ficava com os bilhetes e o marido projetava os filmes. Mesmo estando dia e noite, o casal nunca se cansou. Quando o filho nasceu, consideraram que esta não era vida para uma criança e deixaram-no com os avós paternos.