Hoje às 10:42

No «Dois às 10», aos 23 anos, tornou-se mãe pela primeira vez da pequena Ariel e, um ano depois nasceu o Santiago, fruto da relação com Daniel Gregório, com quem namora há dez anos.

Liliana Filipa revela os seus projetos para o futuro e afirma: «Mais dinheiro menos trabalho».