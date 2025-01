Liliana Filipa revela o segredo do seu sucesso: «Eu não dou um minuto de descanso...»

Hoje às 10:38

No «Dois às 10», para nos fazer companhia ao pequeno-almoço recebemos uma empresária de sucesso Liliana Filipa. Empresária, empreendedora, influenciadora e mãe Liliana Filipa entrou na lista de pessoas mais influentes no digital ainda antes de completar trinta anos! Este reconhecimento foi um grande orgulho para Liliana, mas quer ir mais além e promete continuar a partilhar os momentos do seu dia-a-dia nas redes sociais!

Era ainda pequena quando o samba entrou na vida dela e a dança sempre foi uma paixão. Não foi esse o caminho que seguiu, mas foi lá que aprendeu a costurar algo que lhe viria a dar muito jeito quando decidiu criar a marca de biquinis e fatos de banho que faz dela uma empresária de sucesso!

Aos 23 anos, tornou-se mãe pela primeira vez da pequena Ariel e, um ano depois nasceu o Santiago, fruto da relação com Daniel Gregório, com quem namora há dez anos.