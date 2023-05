Liliana lutou contra o cancro ao mesmo tempo que a mãe

No «Goucha», Liliana Carvalho conta-nos que, aos 34 anos, descobriu um nódulo na mama. Os resultados dos exames confirmaram o diagnóstico que suspeitava. Esteve em tratamento cinco meses, ao mesmo tempo com a mãe, que também lidava com um cancro nos ovários. A mãe acabou por morrer, Liliana sobreviveu e, hoje, três anos depois recorda as viagens de Beja para Lisboa, as sessões de quimioterapia e o otimismo que manteve mesmo quando a vida parecia desabar à sua volta.