Há 2h e 47min

No «Dois às 10», Liliana perdeu o filho há 31 anos com 23 dias de vida. Ao contrário do que se pensa, não era só um bebé, era o filho que esta mãe desejava e que uma cardiopatia congénita roubou.

A dor é desvalorizada, por ser apenas um bebé, e essa desvalorização magoa Liliana que chora o filho há mais de três décadas.