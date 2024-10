Lina e Pedro nunca ouviram a filha dizer «mãe» e «pai» - Veja a conversa completa

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», conehcemos a história de Benedita. Aos 2 anos a pequena Benedita começou por ter convulsões que acabaram por revelar uma massa no cérebro. Seguiram-se internamentos e vários tratamentos e todo este longo e doloroso processo fez com que a ‘Bé’ como lhe chamam não aprendesse a falar. Os pais Lina e e Pedro, lutam para voltar a ouvir a voz da filha e ouví-la chamá-los pela primeira vez ‘mãe’ e ‘pai’