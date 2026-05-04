Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 18 min

Lisbon Noir - Veja o episódio aqui

Lisbon Noir
Há 1h e 29min

Terra Forte - Terra Forte: Sammy descobre que Cobra pode ser o amante de Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 14min

Terra Forte: Como nunca a vimos! Arrasada, Maria de Fátima chora sem fim

Terra Forte
Há 2h e 21min

Terra Forte- Maria de Fátima: «Ninguém gosta de mim. Toda a gente me rejeita»

Terra Forte
Há 2h e 23min

Amor à Prova - Amor à Prova: André revela o seu maior segredo a Ana? - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 46min

Amor à Prova: Bruno enfrenta Edu. Será ele o traficante?

Amor à Prova
Há 3h e 12min

Amor à Prova- Bruto atira a Melanie: «Amor é confiança»

Amor à Prova
Há 3h e 13min

Amor à Prova- Ana questiona André: «Qual é o teu maior segredo?»

Amor à Prova
Há 3h e 14min

Amor à Prova- David confronta Luz: «O Carlos e a Amália têm um caso?»

Amor à Prova
Há 3h e 15min

Terra Forte: Moreira tem um ataque de pânico

Terra Forte
Há 3h e 15min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 36min

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Novelas
3 mai, 11:18
1

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Secret Story
Ontem às 13:00
2

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

1ª Companhia
10 fev, 16:14
3

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

Secret Story
5 mar, 11:41
4

Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

Novelas
Ontem às 09:28
5

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Secret Story
Ontem às 16:51
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Secret Story
Ontem às 16:51

Fábio ataca Zé em direto e reação do ex-noivo de Liliana deixa dúvidas no ar

Dois às 10
Ontem às 12:00

Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

Novelas
Ontem às 15:16

Irreconhecível: o que está por trás da drástica mudança física de Liliana do "Secret Story"?

Dois às 10
Ontem às 13:00

Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»

Secret Story
Ontem às 16:47

Mickael Carreira e Laura Figueiredo dizem adeus a casa milionária. E este pode ter sido o motivo

V+ TVI
30 abr, 15:23

TVI PLAYER

Amor à Prova - Amor à Prova: André revela o seu maior segredo a Ana? - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 46min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 36min

Secret Story - Desafio Final - Gala - 3 de maio de 2026

Secret Story
3 mai, 21:40

Nufla chora de um lado e Daniela Santo do outro. Troca de acusações deixa a Casa ao rubro

Secret Story
Há 3h e 31min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:35

Após acusações de Daniela, Leomarte grita que não precisa do prémio: «25 mil euros tenho eu em jóias»

Secret Story
Há 3h e 36min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 18 min

Lisbon Noir - Veja o episódio aqui

Lisbon Noir
Há 1h e 29min

Terra Forte - Terra Forte: Sammy descobre que Cobra pode ser o amante de Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 14min

Terra Forte: Como nunca a vimos! Arrasada, Maria de Fátima chora sem fim

Terra Forte
Há 2h e 21min

Terra Forte- Maria de Fátima: «Ninguém gosta de mim. Toda a gente me rejeita»

Terra Forte
Há 2h e 23min

Amor à Prova - Amor à Prova: André revela o seu maior segredo a Ana? - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 2h e 46min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Novelas
3 mai, 11:18

Exclusivo «Amor à Prova»: André é raptado

Novelas
3 mai, 09:59

Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

Novelas
Ontem às 15:16

Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

Novelas
Ontem às 09:28

De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido

Novelas
Ontem às 09:45

Bomba em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e encurrala Cobra

Novelas
Ontem às 09:37