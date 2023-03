Lívia Ferreira: «Sentia-me presa, condicionada desde o início»

Há 1h e 35min

No «Dois às 10», a ex-concorrente do «O Triângulo» admite-se cansada depois do que viveu dentro da casa, na primeira semana. Explica porque se sentia presa, acabando por limitar a sua experiência no jogo.