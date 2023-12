Há 1h e 38min

No «Dois às 10», recebemos o casal d’O Triângulo Sara Sistelo e Moisés Figueira. O casal vai lançar um livro com fotografias que tiraram durante as viagens que fizeram.

O casal viajou por Portugal inteiro e no livro podemos encontrar as histórias que cada fotografia esconde.

O livro já tem data lançamento, e Sara e Moisés têm mais projetos em mente.