Lola antevê problemas: «Que confusão que deve ir naquela casa»

Há 2h e 54min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) surge do interior, onde já se ouvem chamas a arder. Sai rapidamente de casa, dizendo que tudo o que vai restar ali vão ser cinzas. Em «Cacau», Tomané (Salvador Nery) conta a Lola (Ana Bustorff) que Lalá (Inês Castel-Branco) já não está lá mais em casa por ter sido expulsa por Sal (Carolina Amaral). Ambos se olham muito apreensivos por Lalá ter dito que ia regressar a casa, o que significa que vêm aí problemas graves entre ela e Jaime (Sérgio Praia). Tomané recebe chamada de Susana (Isabel Figueira), mas não atende.(Lucas Dutra) chega a casa, ficando aflito por ver tudo cheio de fumo, percebendo que está a haver ali um incêndio. Segue para o interior, abrindo a porta. É imediatamente projetado pelo ar por uma explosão, tombando desmaiado. Vemos as chamas a deflagrar no interior.