Lola está desiludida com Regina: «Eu pensava que tinha coração e que fosse mais compreensível»

Há 2h e 23min

Em «Cacau», Lola (Ana Bustorff) prepara-se para sair com Tomané (Salvador Nerry), já levando tudo que tinha em casa de Regina, continuando a criticá-la por ter sido incapaz de perdoar a falha de Susana, que não ajudou Simone com intuitos negativos. Regina diz abalada a Valdemar que tem de pensar se tomou a decisão certa. Jaime chega com flores para Regina, notando ambiente pesado nos irmãos.