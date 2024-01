Há 2h e 14min

No «Dois às 10», Fátima Martins conta-nos como encontrou na Lolita a filha que nunca teve, é “ter o coração fora do corpo”. Admite que esta tem um efeito calmante na suavida, mudou-a para melhor e ajudou-a a superar a perda do pai. A Lolita consegue transportar tudo o que lhe metem na boca durante vários quilómetros.