Em «Ano Novo Vida Nova», Manuel Luís Goucha convida um membro do público a vir partilhar a sua história. Celeste Costa fala-nos do seu Natal, da sua passagem de ano e da sua família. Celeste estã sozinha em Portugal, longe da família que vive no Canadá. Em direto, Celeste recebe uma mensagem da sua família que vive longe. Surpreendemos a nossa convidada com um presente muito especial: uma viagem ao Canadá!