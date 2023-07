Lourenço é rude com a avó: «A única pessoa que está do meu lado é o meu avô!»

Ontem às 23:08

Em «Para Sempre», Lourenço (Pedro Sousa) está impaciente com a avó por lhe dizer que Antónia (Marina Mota) está do lado dele, acha que estão todos a ir no jogo de Pedro. Natália (Carmen Santos) sabe que ele matou Telmo e foi um acidente, mas estão a fazer de tudo para protegê-lo, Lourenço diz que a avó também está contra ele, mas vai acabar ainda hoje com o jogo sujo de Pedro para lhe roubar tudo. Natália fica preocupada.