Em «Para Sempre», Lourenço (Pedro Sousa) diz a Joana (Sílvia Chiola) que foi César (Pedro Almendra) a contar a Ruca (Ricardo Sá) sobre a transfusão para se vingar, porque descobriu que ele estava feito com Xavier contra Antónia (Marina Mota) e ia denunciá-lo. Pede que Joana fique fora disto para não estragar nada com Ruca e vai falar com ele.