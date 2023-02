3 fev, 09:10

Em «Para Sempre», Lourenço (Pedro Sousa) diz que foi Pedro (Diogo Morgado) a ataca-lo por ter ciúmes dele com Clara (Inês Caste-Branco). Magda (Maya Booth) diz que não pode ter sido porque Pedro esteve sempre com ela. Clara acha que só está a defender o novo namorado e sai com Lourenço.