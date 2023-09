Lourenço vive diariamente em sofrimento: «Já não me lembro como é viver sem dores»

Há 28 min

No «Dois às 10», Lourenço Madureira Miguel descreve as dores que vive diariamente, consequência de uma doença rara neurológica. Fala do livro que escreveu sobre o seu percurso de vida e da doença.