Luana dá sinais de vida

Elsa despede-se de Romeu, que se prepara para fugir no carro dela. Romeu faz uma última tentativa para que Elsa venha com ele, dizendo que a espera a vida monótona de dona de casa se ficar com Xavier (Tiago Teotónio Pereria). Elsa hesita.

Mia (Filipa Pinto) atende chamada de Luana (Íris Cayatte) no telemóvel de Roberto (Paulo Pires), apresentando-se como noiva dele. Mia apaga imediatamente a chamada do telemóvel de Roberto.

Vasco vem ter com Teodoro (Nuno Homem de Sá) à oficina a insistir querer provar-lhe que Guida (Rita Nascimento) e Marta têm mesmo um caso. Teodoro irrita-se e enfia a cabeça de Vasco dentro de um carro, impondo-lhe depois que pare de perseguir Guida.

Roberto questiona Mia quando pretende sair lá de casa, Mia disfarça estar a ser difícil arranjar trabalho. Mia diz-lhe que Isabel ligou a dizer precisar de falar com ele, mas não poder deslocar-se a Lisboa, oferecendo-se para ir com ele ao Porto falar com ela. Roberto concorda ser boa ideia.

Simão (Pedro Sousa) mostra a Maurício (Miguel Bogalho) a enigmática mensagem que recebeu de Teresa ter um segredo que o fez adiar ir para o Brasil. Simão diz ao amigo ter uma surpresa preparada para Paulo (Bruno Madeira).

Jaime (Fernando Pires) espia Jorge no estacionamento, ficando fulo por ver Camila (Ana Varela) a chegar a e cumprimentá-lo muito íntima. Carocha (Pedro Rovisco) denuncia Jaime, que disfarça a Camila que veio ali à empresa falar com Bárbara (Madalena Brandão). Camila olha-o irritada a perceber claramente que ele estava a espiá-la.

Maurício esboça ar muito arrasado quando Paulo chega à Madgi, dizendo que por causa dele perdeu o trabalho que amava e ficou sem Simão. Paulo sorri em descrédito a dizer que ele devia seguir mais o exemplo de Jaime. Maurício esboça ar satisfeito com a sua actuação mal Paulo sai.

Bárbara diz a Jaime ter decidido mudar de visual para começar uma nova etapa na sua vida. Jaime mal reage, falando antes de ter visto Camila e Jorge muito íntimos. Bárbara carrega que eles podem estar juntos já há muitos anos desde os tempos de faculdade, deixando Jaime ainda mais irritado.

Adriana (Joana de Verona) fica genuinamente surpresa por Simão lhe mostrar a mensagem que recebeu de Teresa ter um segredo, com Simão a pressioná-la desconfiado para lhe dizer o que sabe. Adriana diz a Simão não saber mesmo de nada sobre Teresa, saindo tensa. Adriana envia mensagem a Carlos a dizerem terem de falar.

Mosca conta a Xavier que roubaram o carro a Elsa. Xavier pede-lhe que fale com o seu primo da GNR para ajudá-la. Mosca hesita, admitindo não confiar nela.

Roberto diz a Xavier que vai até ao Porto falar com Isabel, dizendo ao filho para não se preocupar por que Mia vai com ele. Mia diz a Elsa estar na altura de lhe cobrar o favor que ela lhe ficou a dever, dizendo precisar que ela confirme a Luana que está noiva de Roberto se ela aparecer por lá à procura dele. Mia avisa Elsa que denuncia que ela e Romeu andavam a roubar viúvas se ela não a ajudar.

Matias (José Fidalgo) diz a Rafael (Fernando Rodrigues) que só lhe pediu para vir ali para lhe agradecer por ter conseguido que Alex (Martim Balsa) fosse visitá-lo, mas estar fora de questão a hipótese de alguma vez se relacionarem como pai e filho por ele lhe ter destruído esses sonhos que tinha em criança.

Mosca diz a Elsa que Romeu foi apanhado em fuga no carro dela, dizendo que já havia muitas queixas dele na polícia por vários crimes, dizendo perceber que ela fique chocada com aquelas notícias do ex-marido. Elsa sai fula da vida, deixando Mosca desconfiado.

Simão não revela enigmático a Sílvia (Sara Prata) os motivos que o fizeram desistir de viajar para o Brasil, dizendo que veio ali para falar com Zezé (Catarina Siqueira) sobre Adriana. Sílvia diz-lhe que Zezé tem faltado ao trabalho, não sabendo nada dela. Sílvia e Simão não resistem ao impulso de se abraçarem, contendo-se para não se beijarem.

Carlos assume a Adriana ter sido ele quem enviou a mensagem para Simão, insistindo achar que Carlota pode mesmo ser sua filha. Adriana diz irritada a Carlos que ele lhe vai destruir a vida se Simão descobrir que ela era a melhor amiga de Teresa.