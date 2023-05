Luana esconde um grande segredo

Há 1h e 22min

Em «Queridos Papás», Luana (Íris Cayatte) admite a Roberto (Paulo Pires) ter ficado muito perturbada com o email que recebeu daquela pessoa do seu passado, desabando a chorar. Roberto promete a Luana ir protegê-la sempre e não deixar que lhe façam mal. Roberto sugere a Luana que vão até ao arraial do colégio para esquecerem os problemas.