Luana Piovani compara a mentalidade portuguesa com a brasileira: «A seguir ao trabalho, vão todos a correr para casa...»

Há 1h e 17min

No «Goucha», recebemos a atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani, conhecida como a «rainha das polémicas». A nossa convidada fala-nos das reações que recebe em relação às suas publicações nas redes sociais e diz que não faz publicidade a coisas que ela própria não usa, mas antes 'opera milagres'. A atriz faz uma comparação entre a mentalidade portuguesa e brasileira, relativamente ao facto de como as pessoas lidam com o final de um dia de trabalho.