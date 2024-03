Luana Piovani é confrontada com uma afirmação sua sobre o 'Big Brother' de Portugal: «É um fiasco com pessoas quase nada relevantes»

Há 1h e 24min

No «Goucha», recebemos a atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani, conhecida como a «rainha das polémicas». Manuel Luís Gouch confronta a atriz com uma afirmação 'controversa' sua em que esta diz num podcast que o 'Big Brother' de Portugal é um 'fiasco com pessoas quase nada relevantes', e a mesma esclarece. A nossa convidada revela, ainda, que chegou a receber um convite para participar num 'Big Brother' daqui, mas esta não aceitou. Luana Piovani recorda as três exigências que disse à produção.