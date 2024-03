Há 1h e 55min

No «Goucha», recebemos a atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani, conhecida como a «rainha das polémicas». A nossa convidada fala-nos da sua frontalidade e defende-se ao dizer que o faz sempre com extrema educação. O nosso apresentador confronta a atriz com os comentários que esta fez sobre Portugal, e esta esclarece tudo.