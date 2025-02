Hoje às 17:18

No Goucha, conhecemos melhor a história de Luana Sousa, a vencedora da primeira temporada do Funtástico. Aos 15 anos, Luana participou num concurso de talentos e, mais tarde, tentou a sua sorte no “The Voice Kids”, mas não passou das provas cegas. No entanto, nunca desistiu do seu sonho e continuou a aperfeiçoar-se de forma autodidata.