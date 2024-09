Lucas é preso

Há 1h e 12min

Em «Morangos com Açúcar», a polícia judiciária chega ao local e cerca o resort. Lucas (Rui Gonçalves) sabe que não tem por onde escapar, mas mesmo assim continua a apontar a arma a Miguel (Vicente Gil), esperando que ele confesse o que fez a Soraia (Rita Pereira). Miguel tenta acalmá-lo, revelando que a filha de Carol (Ana Andrade) é dele e que tem um bebé para criar. A cena muda para Fred (Cláudio de Castro) e Crómio (Tiago Castro), que conseguem criar uma mensagem de voz falsa de Carolina. A mensagem diz: "Não faças isto. Eu estava enganada. Tu és o pai da bebé e nós vamos criá-la juntos. Eu amo-te tanto. Quero ficar contigo e com a nossa filha. Por nós, não faças isto.” Nesse momento, enquanto Lucas está paralisado, Miguel consegue tirar-lhe a pistola. A polícia entra no quarto e prende-o.