Lucas fica estupefacto ao ver Luana (quase) nua

Há 1h e 3min

Em «Queridos Papás», Alice (Mafalda Marafusta) tira o jantar do forno, pede ajuda a Lucas (Santiago Salsa), quando ele se levanta vê Luana (Íris Cayatte) em lingerie no anexo. Alice fecha as cortinas e tenta ligar a Xavier (Tiago Teotónio Pereira), ele não atende e por isso deixa mensagem a dizer que tem uma situação em casa.