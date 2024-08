Lucas inventa encontro entre a falsa testemunha e Miguel

Há 28 min

Em «Morangos com Açúcar» Miguel (Vicente Gil) tinha pedido a Lucas (Rui Gonçalves) se o podia ajudar a falar com Joaquim, a testemunha de que Lucas lhe tinha falado e que o denunciou à polícia pelo atropelamento da tia. Lucas está deitado na cama, pensativo. Ao ver uma chamada do irmão Samuel (Rodrigo Tomás), rejeita-a e decide ligar a Miguel, dizendo-lhe que marcou uma reunião entre o pescador Joaquim e o jovem, mas que tem de ser fora da vila, pois Joaquim não quer ser visto com ele.