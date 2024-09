Lucas recua ao passado: «O meu irmão está morto, a Carol está morta, não tenho nada a perder»

Há 1h e 20min

Em «Morangos com Açúcar», Lucas (Rui Gonçalves) conta a Gabi (Margarida Corceiro) como tudo aconteceu na noite do concerto: ele seguiu Miguel (Vicente Gil) e viu a discussão com a tia, por isso tem a certeza de que foi Miguel quem a matou. Com um aspeto frágil, Lucas diz que todos acham que foi ele quem matou Soraia (Rita Pereira), mas insiste que isso não é verdade, e que a sua única salvação é provar que foi Miguel. Lucas recorda a Gabi que, depois da morte de Samuel (Rodrigo Tomás) e Carolina (Ana Andrade), não tem mais nada a perder, que não tem mais ninguém. Gabi diz-lhe que acredita nele, que confia nele, e pede-lhe que a ajude, pelo Samuel.