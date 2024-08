Lucas tenta matar Miguel

Há 43 min

Em «Morangos com Açúcar», Miguel (Vicente Gil) aguarda para falar com o pescador Joaquim, sem suspeitar que foi Lucas quem inventou tudo. Lucas (Rui Gonçalves) chega ao local onde Miguel está e percebe que ele está a perder a paciência e está bastante irritado. Miguel vira-se de costas para Lucas e, nesse momento, Lucas fita-o com um olhar doentio, pega numa pedra para acertar na cabeça de Miguel. Samuel (Rodrigo Tomás) grita o nome do irmão, ao longe, e leva-o dali.