Lucas vinga-se e beija Olívia

Há 2h e 27min

Em «Morangos com Açúcar» Lucas e Olívia divertem-se a surfar e, depois de algum tempo, Olívia vai descansar na areia. Lucas junta-se a ela e começam a provocar-se mutuamente. Sente-se a tensão entre os dois e Lucas beija-a. A confirmação chega: Lucas é, de facto, o fantasma do drone. Após a morte de Carol, está convencido de que todos têm alguma culpa, de uma forma ou de outra. A vingança de Lucas atinge toda a gente e, neste momento, ele tem todas as cartas na mão, pois ninguém suspeita dele.