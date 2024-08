Há 2h e 27min

Em «Morangos com Açúcar», Santiago (Rui Pedro Silva) está determinado a descobrir quem tentou violar Gabi (Margarida Corceiro) e decide pedir ajuda a Samuel (Rodrigo Tomás). Santiago diz ao nadador-salvador que encontrou umas chaves no local onde Gabi sofreu a tentativa de violação e passa-lhas para a mão. Ao ver as chaves que o irmão, Lucas, perdeu, Samuel fica atónito.