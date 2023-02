27 jan, 22:58

Em «Quero é Viver», Lúcia (Leonor Seixas) vai com Dave (Miguel Flor de Lima) falar com Zé Luís (Filipe Vargas) sobre a dívida do marido às finanças e fica aliviada por Zé Luís lhe dizer que ela não corre o risco de ver os seus bens penhorados.