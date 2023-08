Lúcia Sabala sobre Bruno: «Fora do programa, talvez não o conhecesse»

Há 1h e 38min

No «Dois às 10», Lúcia Sabala, protagonista no «Casamento Marcado», admite que se não fosse o programa nunca abordaria Bruno D’Oliveira e explica as suas razões. Ambos admitem, que apesar disto, a relação entre os dois tem funcionado.