Há 1h e 4min

No «Dois às 10», Luciana partilhou a sua experiência com um cancro raro na mandíbula. Desde o diagnóstico, a forma como se via e como os outros a viam mudou. A convidada descreveu os desafios da doença e a forma como lidou com o preconceito que enfrentou. A sua história é um testemunho de força e superação.

