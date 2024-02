Lucília não supera a dor de perder Patrick para o cancro: «Se quiser ver o seu filho vivo, parta imediatamente»

Há 2h e 14min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Lucília Fernandes perdeu o filho com cancro. Patrick foi diagnosticado com um tumor no rim mas o cancro espalhou-se. A mãe acredita que houve muita negligência médica e não há dia nenhum em que não pense no filho. Lucília conta que o filho descobriu que tinha cancro numas férias em Portugal. Tudo começou com um tumor no rim que rapidamente se espalhou para os pulmões, cabeça e ossos. A mãe diz que houve muita negligência médica e relata que o filho esteve um ano e meio sem qualquer medicação e tratamento. Termina com Lucília a contar o episódio em que Patrick ficou em coma no hospital, pouco tempo antes de falecer.