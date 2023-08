Luís explica como tem lidado com a doença degenerativa da irmã: «Temos de ajudar a que seja mais fácil»

Há 2h e 58min

No «Goucha», Luís Patrício fala da luta da irmã mais velha para superar o avanço da com Esclerose Lateral Amiotrófica com a qual vive todos os dias.