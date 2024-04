Luís explica: «Não é por eu ser um homem que gosta da parte feminina, que faz de mim mulher»

Hoje às 16:58

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Luísa Freitas, mãe de um ex-participante do «Cabelo Pantene». Esta diz-nos que desde cedo o seu filho sempre gostou de se vestir com roupas femininas, e que entre os 6 e os 7 anos, Luís admitiu à mãe que gostava de meninos. Segundo Luísa, o seu filho quer ser homem, mas gosta de se maquilhar e vestir-se de forma feminina. Ouvimos o testemunho de João Oliveira e recebemos o mesmo em estúdio.