Há 1h e 50min

No «Dois às 10», Luís Montenegro e o filho Hugo jogam padel, desporto que habitualmente praticam. O filho fala do gosto pelo desporto, das ausências do pai e relembra a Luís que os impostos são altos, termina a dizer que está preparado para ser filho do primeiro-ministro e que tem muito orgulho no pai.