Luís Montenegro é surpreendido por amigo: «Se for primeiro-ministro, vamos ser muito exigentes com ele»

Há 2h e 1min

No «Dois às 10», amigos há 40 anos, Rui recorda momentos passados com o líder do Partido Social Democrata e não esconde que o grupo de amigos de Luís Montenegro será bastante exigente, caso este chegue ao lugar de primeiro-ministro.