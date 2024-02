Luís Montenegro emociona-se com surpresa da familia: «Ele tem uma maneira muito sincera de amar»

Há 42 min

No «Dois às 10», Mãe e irmã apresentam Luís Montenegro. Explicam o porquê das alcunhas “Filipinho” e “Ervilha”, falam do gosto de Luís pelo desporto, culinária e política. Isabel recorda quando o irmão na primária respondeu que um dia gostava de ser primeiro-ministro e falam ainda do orgulho que sente no irmão.